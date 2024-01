POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Tageswohnungseinbrüche im Stadtgebiet

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots) - Die Polizei bittet im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung um Hinweise in einem Vermisstenfall. Am 05.01.2024 wurde der 81-jährige Erich F. aus Bergisch Gladbach als vermisst gemeldet. Er wurde zuletzt am 30.12.2023 von seiner Ehefrau gesehen und verließ an diesem Tag die gemeinsame Wohnung im Stadtteil Refrath mit unbekanntem ...

