POL-RBK: Wermelskirchen - Fußgängerin nach Zusammenstoß mit Pkw schwerverletzt

Bergisch Gladbach (ots) - Am Sonntagabend (07.01.) gegen 20:20 Uhr ist eine 36-jährige Bergisch Gladbacherin in einer Parkanlage von zwei bisher unbekannten Tätern beraubt worden. Die Geschädigte ging zu Fuß mit ihrem Hund durch einen Park an der Buchmühlenstraße, der sich zwischen der Odenthaler Straße und dem Buchmühlen-Parkplatz erstreckt. In Höhe des ...

mehr