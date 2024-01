Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Handy, Schlüsselbund und Ringe bei Straßenraub erbeutet

Bergisch Gladbach (ots)

Am Sonntagabend (07.01.) gegen 20:20 Uhr ist eine 36-jährige Bergisch Gladbacherin in einer Parkanlage von zwei bisher unbekannten Tätern beraubt worden.

Die Geschädigte ging zu Fuß mit ihrem Hund durch einen Park an der Buchmühlenstraße, der sich zwischen der Odenthaler Straße und dem Buchmühlen-Parkplatz erstreckt. In Höhe des sogenannten Rosengartens wurde sie plötzlich von hinten geschubst und fiel zu Boden. Zwei Täter entwendeten ihr wortlos das auf dem Boden liegende Mobiltelefon, einen Schlüsselbund sowie zwei Ringe und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Geschädigte blieb unverletzt und ließ durch einen Passanten die Polizei rufen. Eine Fahndung nach den Tätern verlief jedoch ergebnislos. Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Beide waren circa 20 bis 25 Jahre alt, circa 175 bis 180 cm groß, hatten nach Angaben der Geschädigten ein "südosteuropäisches Aussehen", trugen dunkle Jacken und dunkle Hosen, ein Täter trug ein dunkles Basecap, der andere einen schwarz-weißen Rucksack.

Bei Täterhinweisen wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

