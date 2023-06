Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Hersfeld / Rotenburg (ots)

Philippsthal - In der Zeit vom Donnerstag, den 22.06.23, 18:00 Uhr bis zum Freitag, den 23.06.23, 07:00 Uhr hatte eine 61-jährige Pkw-Fahrerin aus Aschersleben ihr Fahrzeug, einen grünen 4x4 Lada, in der Straße "Am Bornrain" Höhe Hausnummer 24 auf einem Parkplatz auf der rechten Seite geparkt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das Fahrzeug an der C-Säule hinten rechts. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,00 Euro. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Niederaula - Am Samstag, den 24.06.2023 um 09:15 Uhr befuhren eine 26-jährige Pkw-Fahrerin aus Celle, ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Herford und ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Bochum in dieser Reichenfolge die B62 aus Niederaula kommend in Richtung Niederjossa. Die Pkw-Fahrerin aus Celle musste verkehrsbedingt ihren Pkw bis zum Stillstand abbremsen. Der 19-jährige Pkw-Fahrer aus Herford schaffte es nicht mehr trotz eingeleiteter Bremsung zum Stehen zu kommen und fuhr der stehenden Pkw-Fahrerin auf. Der 21-jährige Fahrer aus Bochum führte ebenfalls ein Brems- und Ausweichmanöver nach links durch, konnte den Aufprall in die linke Heckstoßstange des Fahrers aus Herford nicht mehr verhindern. Dabei wurde der Fahrer aus Bochum leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von 26.000,00 Euro. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell