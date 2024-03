Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Drei Unfallfluchten im Stadtgebiet

Pirmasens (ots)

Am Dienstagmorgen, zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr kam es zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Wasgaumarktes in der Bitscher Straße. Der Unfallverursacher touchierte wahrscheinlich beim Ein- oder Ausparken die Fahrerseite eines geparkten Ford Transit und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Am Mittwochvormittag, zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr ereignete sich eine weitere Unfallflucht auf dem Parkplatz des Kauflandes in der Zweibrücker Straße. Der Unfallverursacher streifte einen geparkten grauen Ford Focus im Bereich des linken vorderen Kotflügels und entfernte sich anschließend unerlaubt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Zur dritten Unfallflucht kam es am Donnerstagnachmittag zwischen 15:05 Uhr und 15:10 Uhr auf dem LIDL Parkplatz auf der Ruhbank. Der Unfallverursacher stieß vermutlich beim Aus- oder Einsteigen mit seiner Fahrzeugtür gegen die hintere Fahrzeugtür eines rechts daneben geparkten braunen Ford Fiesta. Der Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. | pdps

