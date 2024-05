Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Friesoythe - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 01.05.24, im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 11:40 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person in der Straße "Über dem Worberg" gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. An dem PKW, Mercedes, entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Am Mittwoch, den 01.05.24, gegen 16:04 Uhr, kam es auf der Thüler Straße (B72) im Bereich einer Kreuzung zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 90-jährigen PKW-Fahrer aus Cloppenburg sowie einem 63-jährigen Kradfahrer aus Bassum. Bei dem Verkehrsunfall wurden der 63-jährige Kradfahrer leicht sowie dessen 62-jährige Mitfahrerin aus Bassum schwer verletzt. Beide wurden mit RTW ins Krankenhaus verbracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die B72 voll gesperrt.

