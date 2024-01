Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Autos gestohlen

Erfurt/Landkreis Sömmerda (ots)

Bei dem Diebstahl mehrerer Autos verursachte am Wochenende ein Mann Sachschaden von über 40.000 Euro. Der 37-Jährige war in eine Autowerkstatt in Erfurt eingebrochen. Dort stahl er einen VW und durchbrach ein Tor. Später stellte er sich mit dem Wagen in der Brühlervorstadt vor eine Skoda-Fahrerin, die an einer Kreuzung wartete. Die Frau und ihr 12-jähriger Sohn mussten das Auto verlassen. Der Mann setzte mit ihrem Skoda die Fahrt fort. In Elxleben schlug der 37-Jährige erneut zu und versuchte mehrere Transporter zu stehlen. Auf seiner Flucht bewarf er Polizisten mit Werkzeug und zerschlug eine Balkontür. Während der Fahndungsmaßnahmen kamen auch ein Fährtensuchhund und ein Hubschrauber zum Einsatz. Die Polizei nahm den unter Drogeneinfluss stehenden Mann in Elxleben fest. In einer Zelle wartet er nun auf die weitere Entscheidung der Staatsanwaltschaft. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell