POL-DN: Einbruch in Hochparterre-Wohnung - Bargeld entwendet

Merzenich (ots)

Bisher Unbekannte drangen am Mittwoch (13.01.2023) in eine Wohnung im Hochparterre in Merzenich ein.

Der oder die Täter nutzten in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 21:20 Uhr die Abwesenheit des Bewohners der Hochparterre-Wohnung am Arnoldsweilerweg aus und hebelten nach ersten Erkenntnissen ein Fenster auf, um in die Wohnung zu gelangen. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume. Der oder die Einbrecher entwendeten eine größere Summe Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 zu melden.

