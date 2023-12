Polizei Düren

POL-DN: Opel Vectra gestohlen

Düren (ots)

Zwischen Montagabend (11.12.2023) und Dienstagmittag wurde in der Laute-Dei-Straße in Düren ein brauner Opel Vectra von 2007 entwendet.

Der Pkw wurde am Montag um 21:30 Uhr in einem Seitenarm der Laute-Dei-Straße geparkt. Am nächsten Tag um 11:30 Uhr fiel der Diebstahl auf. Der Wagen trug zum Tatzeitpunkt das amtliche Kennzeichen DN-QC 873. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen zur Tat unter der Rufnummer 02421 949-6425 an die Leitstelle zu wenden.

