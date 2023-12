Polizei Düren

POL-DN: Imbisswagen geklaut

Düren (ots)

Zwischen Montag- und Dienstagmittag (11.12.2023 - 12.12.2023) wurde ein zum Imbisswagen umgebauter Anhänger entwendet, der in der Dr.-Christian-Seybold-Straße abgestellt war.

Der Imbisswagen, der zum Tatzeitpunkt das amtliche Kennzeichen DN-NK23 trug, wurde am Montag gegen 14:00 Uhr auf der Dr.-Christian-Seybold-Straße, auf Höhe der Hausnummer 10, in Blickrichtung Mariaweilerstraße abgestellt. Am nächsten Tag um 14:18 Uhr fiel auf, dass der Wagen entwendet worden war. Der Anhänger war zum Tatzeitpunkt schwarz lackiert und hatte rote Flammen an der Außenseite. Er trug den Schriftzug "Extrawurst" und "Currywurst". Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Imbisswagens machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 mit der Leitstelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell