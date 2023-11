Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfallflucht

Stadthagen (ots)

(bae)Am 25.11.2023 zwischen 15:15 Uhr und 19:15 Uhr kam es in Stadthagen, in der Enzer Straße, Höhe Nr. 159 zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 28-jährige Stadthägerin hatte ihren roten Pkw Skoda Citigo ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand (Fahrtrichtung Stadthagen) abgestellt. Als sie später zu ihrem Fahrzeug zurückkam musste sie feststellen, dass der Außenspiegel abgefahren worden war. Der Verursacher hat sich nicht um die Schadensregulierung gekümmert. Von Seiten der Polizei wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Stadthagen zu melden.

