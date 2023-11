Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfallflucht

Stadthagen (ots)

(bae)Am 25.11.2023 zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Möbelhauses an der Düwaldstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Heuerßer hatte seinen schwarzen Pkw Seat Ibiza auf dem Parkplatz abgestellt, dann war er einkaufen. Erst zuhause stellte er fest, dass sein Pkw in der fraglichen Zeit durch einen anderen Pkw angefahren wurde. Der Verursacher hat sich bisher nicht gemeldet. Wer Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben kann, möge sich bitte mit der Polizei in Stadthagen in Verbindung setzte.

