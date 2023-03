Zwingenberg (ots) - Offenbar ohne Beute flüchteten Unbekannte nach einem Einbruch in die Büroräume des Ordnungsamtes in der Untergasse am späten Montagabend (13.03.), gegen 23.00 Uhr. Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster gelangten die Kriminellen ins Innere, wo sie anschließend einen Büroschrank aufbrachen. Vermutlich wurden sie durch die Auslösung der Alarmanlage in die Flucht geschlagen. Die ungebetenen ...

