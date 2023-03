Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Wohnwagenbrand "Am Sommerdamm"

Rüsselsheim (ots)

Am Dienstagmorgen (14.03.), gegen 4.50 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle Groß-Gerau ein Wohnwagenbrand "Am Sommerdamm" gemeldet. Vor Ort wurde durch die Einsatzkräfte festgestellt, dass ein Wohnwagen in Vollbrand stand und zwei weitere Autos durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen mit insgesamt rund 20.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise auf ein strafbares Handeln liegen derzeit nicht vor.

