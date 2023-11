Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall durch Öl auf der Fahrbahn

Stadthagen (ots)

(bae)Am 25.11.2023 um 11:52 Uhr kam es in Stadthagen, auf der Rodenberger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 77 jähriger Stadthäger wollte mit seinem Opel von der Straße nach rechts auf sein Grundstück abbiegen. Hinter ihm fuhr eine 20-jähriger Stadthäger mit seinem Dawoo. Als dieser abbremste, bemerkte er, dass sein Pkw " wie auf Schmierseife" gerutscht sei. Er konnte den Zusammenstoß nicht verhindern. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 1500 Euro. Durch die Polizei konnte der Verursacher der Ölspur ermittelt werden. Es handelt sich um einen 37-jährigen Stadthäger. Bei seinem Peugot waren Betriebsstoffe ausgelaufen, warum, muss noch geklärt werden.

