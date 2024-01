Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autofahrer unter Drogeneinfluss erwischt

Sömmerda (ots)

Eine Polizeistreife kontrollierte am Sonnabend in Sömmerda einen 26-jährigen VW Fahrer. Der Mann fuhr kurz vor 10:00 Uhr durch die Erfurter Straße, als er die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich zog. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Autofahrer Drogen genommen hatte. Der 26-Jährige wurde daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, was u. a. mit einer Geldbuße von mindestens 500 Euro und einem Fahrverbot geahndet wird. (DS)

