Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wetter sorgt für Unfälle

Erfurt/Landkreis Sömmerda (ots)

Das Winterwetter machte gestern auch vor den Straßen in Erfurt und im Landkreis Sömmerda nicht halt. Einige Verkehrsteilnehmer rutschten mit ihren Fahrzeugen gegen geparkte Autos, andere landeten wiederum im Graben. So erging es auch einem 42-jährigen LKW-Fahrer, der auf der Landstraße zwischen Nöda und Stotternheim von der Straße abkam und umkippte. Zur Bergung des Fahrzeugs wurde die Straße zeitweise voll gesperrt. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Weniger Glück hatten zwei Autofahrer am Morgen zwischen Hochstedt und Vieselbach. Ein 21-Jähriger war nach einem Bremsmanöver in den Gegenverkehr geraten und mit einem Skoda zusammengestoßen. Der junge Mann sowie die 19-jährige Skoda-Fahrerin wurden leicht verletzt. In Hochheim wurde einem 40-Jährigen ein Berg zum Verhängnis. An diesem gab es für den Autofahrer kein Weiterkommen, sodass er seinen Sprinter abstellten musste. Als er ausstieg setzte sich das Auto in Bewegung und klemmte den Mann zwischen einem Geländer und dem Fahrzeug ein. Der 40-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Insgesamt verzeichnete die Polizei in Erfurt und dem Landkreis 15 Verkehrsunfälle, die auf die Witterungsverhältnisse zurückzuführen sind. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell