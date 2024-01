Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomat gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

Donnerstagmorgen wurde der Diebstahl eines Zigarettenautomaten bei der Polizeiinspektion Sömmerda zur Anzeige gebracht. Unbekannte hatten sich in den letzten Tagen in der Straße Brühl in Buttstädt an den Halterungen des Geräts zu schaffen gemacht und ließen den gesamten Automaten verschwinden. Insgesamt machten sie sich so mit einer Beute im Wert von 5.000 Euro auf und davon und hinterließen lediglich eine leere Hauswand. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell