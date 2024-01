Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hund bei Brand verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Donnerstagmorgen stand die Küche einer Wohnung in Gebesee in Flammen. Ein Nachbar des Mehrfamilienhauses war durch einen Rauchmelder und Brandgeruch im Treppenhaus auf das Feuer aufmerksam geworden. Die Feuerwehr brach die Tür der betroffenen Wohnung auf und löschte die Flammen. Große Sorge bereitete eine 3-jährige Labrador Hündin, welche sich während des Brandes in der Wohnung befunden hatte. Sie erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung und musste zur Behandlung in eine Tierklinik gebracht werden. In der Wohnung entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Gegen die 22-jährige Mieterin wird wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt. (SE)

