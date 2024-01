LPI-EF: Polizeieinsatz zu Demonstrationen in Erfurt

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Donnerstag machte ein Dieb im Erfurter Stadtteil Johannesplatz große Beute. Ohne Schaden zu verursachen war er in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Engels-Straße gelangt. Hier hatte es der Täter auf insgesamt fünf Kellerabteile abgesehen, die zum Teil mit Gewalt geöffnet wurden. Hausbewohner wurden auf das laute Treiben des Diebes nicht aufmerksam. Der unbekannte Täter stahl neben einem Laptop, einer Spielkonsole ...

