Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Garage in Flammen

Sömmerda (ots)

Durch einen Garagenbrand entstand Donnerstagnachmittag in Sömmerda ein hoher Sachschaden. Aus noch ungeklärter Ursache war in der Parkräumlichkeit ein Feuer ausgebrochen. Durch die raschen Löscharbeiten wurde das Feuer schnell gelöscht und ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindert. Dennoch entstand ein hoher Schaden an der Garage. Auch Werkzeug, welches in der Garage lagerte, wurde beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 17.000 Euro. Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell