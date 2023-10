POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Warnung vor Anrufen falscher Polizeibeamter

Delmenhorst (ots) - In den frühen Morgenstunden am Donnerstag, 19. Oktober 2023, gegen 0:05 Uhr, wurde über den Notruf ein Brand auf dem Gelände eines Kleingartenvereins in der Straße An den Wurten in Nordenham-Einswarden gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die unbewohnte Gartenlaube bereits in Vollbrand. Die Freiwilligen Feuerwehren Nordenham, ...

