Polizei Münster

POL-MS: Geldautomatensprengung in Hoetmar - Täter flüchtig

Hoetmar (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Münster und der Polizei Warendorf

Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen (21.06., 03:24 Uhr) einen Geldautomaten an der Raiffeisenstraße in Hoetmar gesprengt.

Zeugen hörten gegen 03:24 Uhr mehrere Knallgeräusche aus Richtung eines Geldinstituts. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten kurze Zeit später drei Personen mit zwei Pkw der Marke BMW und Mercedes in Richtung Sendenhorst/Everswinkel. Das Gebäude wurde durch die Detonationen stark beschädigt. Die genauen Umstände der Tat sind nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. Aufgrund der starken Beschädigungen am Gebäude dauert die Spurensuche vor Ort an. Ob die Täter Beute machen konnten steht zurzeit noch nicht fest. Eine Ermittlungskommission der Polizei Münster ist im Einsatz.

Zeugen, die Auffälliges beobachtet haben oder Hinweise zu den flüchtigen Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

