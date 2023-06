Polizei Münster

POL-MS: Mutmaßlicher Diebstahl von Universalakkus - Polizei ermittelt

Münster (ots)

Am Montagmorgen (19.06., 7.00 Uhr) haben Polizeibeamte im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes am Bremer Platz mehrere Universalakkus und einen gestohlenen E-Scooter bei einem Mann ohne festen Wohnsitz sichergestellt. Der 32-jährige Tatverdächtige wurde zu diesem Zeitpunkt schlafend in einer Strandmuschel vorgefunden, in der sich auch ein Beutel mit den Akkus der Marke Hilti befand. Zur Herkunft der Akkus und dem E-Scooter machte er keine Angaben. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher. Den 32-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen des Verdachts des Diebstahls.

Verfasserin: Marina Scheling

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell