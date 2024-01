Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe nahmen Einladung an

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hatten es eine 20-jährige Wohnungsmieterin und ihr Freund in der Erfurter Krämpfervorstadt so eilig in ihre Wohnung zu kommen, dass beide vergaßen den Wohnungsschlüssel außen abzuziehen. Dies entdeckte eine schlüsselinteressierte Diebin, welche den Schlüssel abzog und mitnahm. Wenig später kehrte sie mit einer Freundin und einem Kumpel zurück, um eine Wohnungsbesichtigung der anderen Art durchzuführen, indem die Wohnungstür aufgeschlossen und betreten wurde. Im Flur der Wohnung wurden die Diebe fündig und nahmen Handtaschen, Rucksäcke und Elektrogeräte mit. Am Morgen bemerkte das Paar den Diebstahl, rief die Polizei und ortete eines der Elektrogeräte, welches sich unweit der eigenen Wohnung befand. Die Polizei prüfte diesen Bereich und konnte zwei weibliche Personen im Alter von 24 und 29 Jahren feststellen. Diese trugen Handtaschen und weiteres Diebesgut bei sich, welches aus der Wohnung stammte. Gegenüber der Polizei zeigten sich die beiden Frauen geständig und führten die Beamten zu deren gemeinsamen 41-jährigen Kumpel, welcher den Rest des Diebesgutes in einer Wohnung hatte. Somit konnten sämtliche entwendete Gegenstände dem Pärchen zurückgegeben werden. Gegen das Diebes-Trio wurde Anzeige wegen Diebstahls erstattet. Bitte achten Sie, auch in aller Hektik, auf ihre Schlüssel, nicht immer geht so eine Geschichte so aus und Ihre Gegenstände sind für immer verschwunden.(RL)

