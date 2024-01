Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Haftbefehle vollstreckt

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda vollstreckte die Polizei am Wochenende zwei Haftbefehle. Am Freitagvormittag klickten bei einem 37-jährigen Mann aus Kölleda die Handschellen. Wegen einer Ordnungswidrigkeit lag gegen ihn ein Erzwingungshaftbefehl vor. Da er die geforderten 600 Euro zur Abwendung der Haft nicht aufbringen konnte, zog er für die nächsten zehn Tage in eine Justizvollzugsanstalt ein. Einem Gefängnisaufenthalt hingegen entging am Samstag ein 42-Jähriger aus Sömmerda. Die Beamten suchten den Mann am frühen Abend an seiner Wohnanschrift auf. Er konnte die geforderte Strafe von 150 Euro zahlen und so die drohende Haftstrafe abwenden. (DS)

