Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Walzbachtal - Betrüger erbeuten hohen Bargeldbetrag mit "Schockanruf" - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Im Laufe des Donnerstags gingen bei der Polizei Karlsruhe mehrere Meldungen über betrügerische Anrufe ein. In einem Fall gelang es den Betrügern eine 76-jährige Frau zu täuschen und Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich zu erbeuten.

Ersten Erkenntnissen zufolge nahmen die Betrüger am Donnerstagmorgen telefonisch Kontakt mit der 76-Jährigen auf. Im Laufe des Vormittags telefonierte die Seniorin unter anderem mit einem vermeintlichen Staatsanwalt, einer angeblichen Polizeibeamtin und einer Frau, die vorgab die Tochter der 76-jährigen Frau zu sein und einen folgenschweren Verkehrsunfall verursacht zu haben. Die Anrufer forderten die Seniorin während des Telefonats zur Zahlung von mehreren Zehntausend Euro auf, um eine Entlassung ihrer Tochter gegen Kaution zu ermöglichen. Im guten Glauben, ihrer Tochter aus der misslichen Lage zu helfen, begab sich die Geschädigte in der Folge zu Banken in Jöhlingen und Weingarten und hob dort Bargeld ab.

Anschließend übergab sie das Geld zwischen 13:00 Uhr und 13:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Jöhlinger Straße in Walzbachtal-Jöhlingen an einen bislang unbekannten Mann. Nachdem die Geschädigte dem Unbekannten das Bargeld übergeben hatte, stieg dieser zu einem weiteren Mann in einen schwarzen Pkw der Marke Mercedes. Daraufhin fuhr der Pkw mit Mannheimer Zulassung in unbekannte Richtung davon.

Der Abholer soll circa. 165 cm bis 170 cm groß und von korpulenter Statur gewesen sein. Er habe kurze, dunkle Haare gehabt und ein dunkles T-Shirt mit weißem Aufdruck, eine dunkle hüftlange Jacke sowie eine dunkle Hose getragen.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum beschriebenen Geldabholer oder dessen Fluchtfahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe zu melden.

Alexander Auerbach, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell