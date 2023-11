Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Tatverdächtiger nach Einbruch in Tankstelle ermittelt

Karlsruhe (ots)

Ein zunächst unbekannter Täter brach in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Karlsruher Nordweststadt in eine Tankstelle ein. Den ermittelnden Polizeibeamten gelang es schon kurze Zeit nach der Tat den mutmaßlichen Einbrecher festzunehmen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand drang der Einbrecher zwischen 03:55 Uhr und 04:20 Uhr über das Dach in ein Tankstellengebäude in der Wilhelm-Hausenstein-Allee ein. Dort durchsuchte er offenbar diverse Schränke und entwendete mehrere Zigarettenpackungen aus dem Verkaufsraum. Anschließend ergriff der Täter die Flucht. Im Rahmen der Fahndung konnte zunächst kein Tatverdächtiger festgestellt werden. Bei den umgehend eingeleiteten Ermittlungen ergaben sich jedoch Hinweise auf einen 16-jährigen Tatverdächtigen, der noch in der Nacht von einer Polizeistreife vorläufig festgenommen wurde. Bei der Durchsuchung des Jugendlichen fanden die Beamten mutmaßliches Diebesgut auf. Nach Abschluss der ersten strafprozessualen Maßnahmen auf dem Polizeirevier wurde der Beschuldigte auf freien Fuß entlassen.

Die Höhe des Diebstahl-und Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Karlsruhe-West dauern an.

Alexander Auerbach, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell