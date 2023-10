Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Lkw kollidiert mit Gaszapfsäule - Gasaustritt sorgt für kurzzeitige Sperrungen

Karlsruhe (ots)

Ein Verkehrsunfall, bei dem ein Klein-Lkw an einer Tankstelle in der Killisfeldstraße mit einer Gaszapfsäule kollidierte und so einen Gasaustritt verursachte, rief am Dienstagnachmittag Polizei und Feuerwehr auf den Plan.

Bisherigen Feststellungen zufolge stieß der Lkw gegen 14:00 Uhr wohl beim Rangieren auf dem Tankstellengelände rückwärts gegen eine Gastanksäule. Durch die Kollision wurde die Zapfsäule beschädigte und Gas strömte aus. Die betroffene Tankstelle wurde daraufhin geräumt und der umliegende Bereich abgesperrt. Zudem wurde die Killisfeldstraße zwischen der Ottostraße und der Auer Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es gegen 14:45 Uhr die betroffene Leitung abzustellen und ein weiteres Ausströmen von Gas zu verhindern. Anschließend konnte der gesperrte Bereich um die Tankstelle wieder freigegeben und die Sperrungen aufgehoben werden. Die Tankstelle selbst ist derzeit noch gesperrt.

Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 40.000 Euro.

Larissa Bollinger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell