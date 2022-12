Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Haan/Erkrath - 2212059

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Haan ---

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat zwischen Dienstag (13. Dezember 2022), 18.05 Uhr und Mittwoch (14. Dezember 2022), 14.15 Uhr, auf der Diekermühlen Straße einen Honda Civic beschädigt und sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Fahrerin des Wagens hatte ihr Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand gegenüber der Hausnummer 15 abgestellt. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie Schäden an der vorderen, linken Fahrzeugseite fest. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Der Fahrer oder die Fahrerin eines dunklen Kleinwagens hat Zeugenangaben zufolge am Dienstag (13. Dezember 2022) gegen 9.30 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht. Der dunkle Kleinwagen soll auf eine Verkehrsinsel an der Straße Am Schlagbaum auf Höhe der Hausnummer 10 gefahren und dort mit einem Verkehrszeichen kollidiert sein. Anschließend flüchtete der Fahrer oder die Fahrerin des dunklen Kleinwagens über den Kreisverkehr Ohligser Straße/ Am Schlagbaum ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Erkrath ---

Am Mittwoch (14. Dezember 2022) ist es im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 10 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Hochdahler Markt auf Höhe der Hausnummer 17 zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Fahrerin eines Chevrolet Spark hatte ihr Fahrzeug während des Einkaufs dort geparkt. Als sie zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie Schäden an der linken, hinteren Fahrzeugseite feststellen. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der Unfallverursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell