POL-KA: (KA) Karlsruhe - Hoher Sachschaden nach Brand in Autohaus

Karlsruhe (ots) - Unbekannte brachen am Sonntag in der Zeit zwischen 12:10 Uhr und 15:30 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in Ettlingen ein. Die Einbrecher verschafften sich über das Treppenhaus Zugang zu der in einem Mehrparteienhaus in der Bulacher Straße gelegenen Wohnung. Im weiteren Verlauf durchwühlten die Täter das Schlafzimmer der Erdgeschosswohnung nach Wertgegenständen und nahmen Bargeld, Kleidung sowie ...

mehr