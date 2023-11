Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Jugendliche rauben 14-Jährigen auf dem Messplatz aus - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bislang noch unbekannte Jugendliche haben am Dienstagabend offenbar einen 14-Jährigen auf dem Karlsruher Messplatz bedroht und ausgeraubt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 14-Jährige gemeinsam mit Freunden auf der Herbstmesse unterwegs. Gegen 19:30 Uhr sprachen mehrere Jugendliche die Gruppe an und fragten nach Kleingeld. Als der 14-Jährige die Herausgabe von Geld an die Unbekannten verneinte, packten die Jugendlichen den Geschädigten und gingen mit ihm hinter ein Zelt an den Rand des Messegeländes. Dort bauten sich zwei Täter vor dem Geschädigten auf und forderten ihn offenbar unter Vorhalt eines Messers und eines Schlagstocks erneut dazu auf, ihnen Geld auszuhändigen. Nachdem sich der 14-Jährige weiterhin weigerte, griff einer der Angreifer in die Hosentasche des Geschädigten und entwendete Bargeld aus dessen Geldbeutel. Anschließend zog einer der Unbekannten dem Geschädigten die Kappe vom Kopf und nahm diese an sich. Dann flüchtete die Gruppe zu Fuß zur Haltestelle Tullastraße, wo die Jugendlichen wohl in eine S-Bahn in Richtung Germersheim einstiegen.

Der 14-Jährige wurde bei der Tat nicht verletzt uns verständigte umgehend die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Tatverdächtigen nicht mehr angetroffen werden.

Die beiden Haupttäter beschrieb das Tatopfer als jugendliche Männer im Alter von 16 bis 17 Jahren mit arabischem Aussehen. Einer der Täter sei etwa 190 cm groß gewesen und habe schwarze zur Seite gegelte Haare gehabt. Er habe eine lange weiße Steppjacke mit Kapuze, eine Kappe mit Emblem sowie eine goldene Kette getragen.

Der Zweite sei rund 180 cm groß gewesen und habe einen schwarzen Oberlippen-und Ziegenbart gehabt. Er sei mit einer schwarzen Jacke mit braunem Fellbesatz an der Kapuze bekleidet gewesen und habe ebenfalls eine Kappe getragen.

Die Polizei im Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Larissa Bollinger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell