Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rotlicht missachtet und Unfallflucht begangen - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Im Kreuzungsbereich Fischer-/Wilhelmstraße ist es am Samstagnachmittag gegen 19:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein 83-jähriger französischer Autofahrer kam von der Wilhelmstraße, bog nach links in die Fischerstraße ein und missachtete das Rotlicht. Ein sich von links nähernder 22-jähriger Zweiradfahrer musste in der Folge eine Notbremsung einleiten und stürzte zu Boden. Hierbei entstand glücklicherweise nur geringer Sachschaden. In der Folge setzte der Autofahrer seine Fahrt jedoch fort, woraufhin der Mopedfahrer die Verfolgung aufnahm. Es gelang ihm, den Fahrzeugführer einzuholen und kurzfristig anzuhalten. Der Autofahrer setzte seine Flucht jedoch fort und überfuhr zwei weitere rote Ampeln. Erst im Bereich der Ludwigsstraße gelang es dem Zweiradfahrer, den Pkw anzuhalten und eine Polizeistreife hinzuzuziehen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1, Tel. 0631-369-2150 in Verbindung zu setzten. |pvd

