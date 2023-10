Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unter Alkoholeinfluss mit PKW unterwegs, Führerschein eingezogen

Lautertal (ots)

Ein 25-Jähriger aus dem Landkreis fuhr am Samstagmorgen unter Alkoholeinfluss mit seinem Pkw von Kaiserslautern in Richtung seiner Wohnanschrift. Gegen 01:30 Uhr meldeten andere Verkehrsteilnehmer seinen unsicheren Fahrstil, welcher sich durch unkontrolliertes Abbremsen, Befahren des Seitenstreifens sowie unangepasste Geschwindigkeit äußerte. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es glücklicherweise nicht. Die Polizei wurde verständigt und der Fahrzeugführer in Hirschhorn durch eine Polizeistreife kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,49 Promille. Auf der Dienststelle wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde sein Führerschein einbehalten und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. |pvd

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell