Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versammlung verläuft friedlich

Kaiserslautern (ots)

- Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz -

Ohne besondere Vorkommnisse verlief eine angemeldete Versammlung unter freiem Himmel am späten Freitagnachmittag in der Kaiserslauterer Innenstadt. Rund 120 Teilnehmer fanden sich unter dem Motto "Für Menschenrechte in Palästina" auf dem Stiftsplatz ein, um durch Transparente, Fahnen sowie Parolen friedlich zu protestieren. Neben den Protestaktionen fanden sechs Redebeiträge statt. Hintergrund ist der aktuelle Krieg in Nahost. Ziel des Protestes war, die Aufmerksamkeit auf die Situation der Bevölkerung zu lenken und Solidarität auszudrücken. Für die Einsatzkräfte der städtischen Ordnungsbehörde und der Polizei gab es keine Gründe einzugreifen. Nach gut einer Stunde wurde die Versammlung durch die Veranstalterin beendet. Neben der Polizei war auch die Versammlungsbehörde der Stadt Kaiserslautern und das Ordnungsamt im Einsatz. |Sie

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell