POL-PPWP: Verregneter Fußballabend

Rund 49.000 Zuschauer haben am Samstagabend das Zweitligaspiel zwischen dem 1.FC Kaiserslautern und dem Hamburger SV auf dem Betzenberg live im Stadion verfolgt. Entsprechend viel los war bei der An- und Abreise der Fans auf den Straßen in und um Kaiserslautern.

Während die Anreise bis auf einige Rückstaus und zwei kleinere Unfälle mit Blechschäden noch relativ reibungslos über die Bühne ging, mussten die Stadionbesucher bei der Abreise - bedingt durch das hohe Verkehrsaufkommen - an mehreren Stellen Wartezeiten in Kauf nehmen. Beeinträchtigungen dieser Art lassen sich bei Veranstaltungen in dieser Größenordnung nicht vermeiden.

Parallel konnte die kurzfristige Sperrung des Elf-Freunde-Kreisels für Fußgänger auf wenige Minuten begrenzt werden, bis die Gruppierungen der Gast-Fans den Kreisel passiert und den Südeingang des Bahnhofs in der Zollamtstraße erreicht hatten. Die überwiegende Mehrheit der Heim-Fans folgte den polizeilichen Empfehlungen, den Bahnhof über den Haupteingang anzusteuern, um so - ohne Wartezeiten - zu den Zügen zu gelangen.

Insgesamt verlief der Abend aus polizeilicher Sicht überwiegend friedlich. Es wurden während des gesamten Einsatzes nur einige wenige Straftaten registriert, darunter vier Körperverletzungen, zwei Diebstähle und eine Beleidigung. Darüber hinaus wurden mehrere Vorkommnisse mit Pyrotechnik festgestellt. Die (straf-)rechtliche Überprüfung hierzu dauert an.

Aus sportlicher Sicht endete der Abend mit einem 3:3-Unentschieden, nachdem die "Roten Teufel" zur Pause noch 2:1 in Führung lagen.

Das Polizeipräsidium Westpfalz wurde beim Einsatz durch die Polizeipräsidien Einsatz, Logistik und Technik sowie Rheinpfalz unterstützt und arbeitete wie immer mit der Bundespolizei "Hand in Hand". Wir bedanken uns bei allen Einsatzkräften und wünschen ihnen sowie allen Stadionbesuchern eine gute Heimreise sowie einen angenehmen Sonntag. |cri

