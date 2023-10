Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bücher auf Jugendtreff in Brand gesetzt/66-Jährige vergreift sich an Backwaren

Iserlohn (ots)

Unbekannte haben am Sonntagabend auf dem Dach des Jugendtreffs an der Friedrich-Kaiser-Straße mehrere Bücher in Brand gesetzt. Gegen 22:30 Uhr entdeckte ein Zeuge Rauch und informierte Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr löschte den Brand. Durch die Flammen wurde das Dach des Jugendtreffs beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung und fragt: Wer hat am Sonntagabend verdächtige Personen im Bereich des Jugendtreffs beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (schl)

Eine 66-jährige Iserlohnerin randalierte am Samstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, in einer Bäckereifiliale in der Wermingser Straße. Sie warf eine Bier Flasche auf en Boden und biss in mehrere zum Verkauf angebotene Gebäckstücke. Die alarmierten Polizeibeamten trafen die Frau an. Nach erfolgter Personalienfeststellung wurde sie von der Polizeiwache entlassen. Gegen 17:30 Uhr verursachte die Frau einen erneuten Polizeieinsatz, als sie an einem Imbiss an der Mendener Straße ihr Essen nicht bezahlte. Da sich im Einsatzverlauf Hinweise auf eine psychische Erkrankung der Frau ergaben, wurde sie durch einen Arzt und das Ordnungsamt der Stadt Iserlohn in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Diebstahl. (schl)

