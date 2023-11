Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nach Raub in Mühlburg - Zwei Tatverdächtige in Haft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Drei Männer im Alter von 20, 24 und 26 Jahre stehen im Verdacht, in der Nacht auf Mittwoch einen 23-Jährigen in Karlsruhe-Mühlburg ausgeraubt zu haben.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge verließ der Geschädigte am frühen Mittwochmorgen gegen 01:40 Uhr einen Nachtclub in der Rheinstraße und machte sich zu Fuß auf den Weg zu einer weiteren Diskothek. Als er bemerkte, dass er offenbar von drei Männern verfolgt wurde, flüchtete er in die Fabrikstraße. Dort soll er von seinen Verfolgern zu Boden gestoßen und mehrmals getreten worden sein. Anschließend sollen die Angreifer ihm eine Tasche entrissen und daraus Bargeld sowie eine kleine Umhängetasche entwendet haben. Anschließend seien die Männer zu Fuß in Richtung Rheinstraße geflüchtet.

Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung nahm eine Polizeistreife an der Haltestelle Entenfang die drei Tatverdächtigen vorläufig fest. Bei der Durchsuchung der Beschuldigten sowie der näheren Umgebung fanden die Polizeibeamten das mutmaßliche Raubgut.

Die drei Festgenommenen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt, der jeweils Haftbefehl erließ. Der gegen den 20-Jährigen erlassene Haftbefehl wurde dabei gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0721-666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen. Insbesondere ist die Polizei auf der Suche nach einer Frau, die zur Tatzeit die Fabrikstraße passiert haben soll.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Larissa Bollinger, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell