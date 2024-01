LPI-EF: Polizeihubschrauber und Fährtenhund im Einsatz

Erfurt (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hatten es eine 20-jährige Wohnungsmieterin und ihr Freund in der Erfurter Krämpfervorstadt so eilig in ihre Wohnung zu kommen, dass beide vergaßen den Wohnungsschlüssel außen abzuziehen. Dies entdeckte eine schlüsselinteressierte Diebin, welche den Schlüssel abzog und mitnahm. Wenig später kehrte sie mit einer Freundin und einem Kumpel zurück, um eine Wohnungsbesichtigung der anderen Art durchzuführen, indem ...

mehr