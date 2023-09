POL-PDNR: Pressemeldung der PI Altenkirchen - Diebstahl eines hochwertigen Flächenrüttlers von einer Baustelle

Hamm (Sieg) (ots) - Am heutigen Morgen, der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 08:30 Uhr, führten Beamte der Verkehrsdirektion Koblenz und der hiesigen PI Altenkirchen eine Schulbuskontrolle an der IGS in Hamm (Sieg) durch. Insgesamt konnten an vier Bussen Mängel festgestellt werden, einem Bus wurde die Weiterfahrt wegen technischer Mängel untersagt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02681-946-0 ...

