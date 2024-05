Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Radfahrerin

Am Mittwoch, den 01.05.24, gegen 13:00 Uhr, kam an einem Kreisverkehr in der Straße Pingel Anton zu einem Zusammenstoß zwischen einer 21-jährigen PKW- Fahrerin aus Goldenstedt und einer kreuzenden 68-jährigen Pedelec-Fahrerin aus Emstek. Die 68-Jährige verletzte sich hierbei leicht.

Essen - Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol

Am Mittwoch, den 01.05.24, gegen 19:47 Uhr, kam es auf der Ahauser Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 34-jährigen Quad-Fahrer aus Essen und einem 58-jährigen PKW-Fahrer aus Essen. Der 34-jährige Quad-Fahrer kam mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem PKW des 58-Jährigen kollidierte. Der 34-Jährige versuchte zunächst zu flüchten, konnte aber durch die Polizei gestellt werden. Grund für seine Flucht dürften u. a. eine fehlende Versicherung für sein Quad, eine fehlende Fahrerlaubnis sowie seine Alkoholisierung gewesen sein. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab 2,78 Promille. Es folgte die Blutentnahme sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Gegen den 34-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

