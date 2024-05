Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl

In der Zeit von Freitag, 19. April 2024, 20:00 Uhr, bis Donnerstag, 25. April 2024, 16:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter in ein Jugendzentrum in der Zitadelle und entwendeten eine Spielekonsole. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 0444/943-0) entgegen.

Steinfeld - Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Donnerstag, 02. Mai 2024, gegen 09:00 Uhr überraschte eine 65-jährige Frau aus Steinfeld einen unbekannten Täter in ihrem Wohnhaus in der Bahnhofstraße. Der unbekannte Täter hatte sich gewaltsam über ein auf Kipp stehendes Fenster Zutritt verschafft und entwendete diverse persönliche Gegenstände. Als die Geschädigte erschein flüchtete er in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Mittwoch, 01. Mai 2024, 22:30 Uhr bis Donnerstag, 02. Mai 2024, 07:40 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 23-jährigen Frau aus Vechta. Der Pkw, ein Audi A1, stand in der Straße Am Sternbusch. Der Schaden wurde auf rund 2.000,00 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag, 02. Mai 2024, gegen 14:25 Uhr befuhr ein 43-jähriger Mann aus Lohne mit seinem Pkw die Vogtstraße in Richtung Brinkstraße. Beim Einfahren in den Kreisverkehr kam es zum Zusammenstoß mit einer 54-jährigen Frau, welche den Kreisverkehr mit ihrem Fahrrad befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die 54-Jährige leicht verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Donnerstag, 02. Mai 2024, gegen 14:25 Uhr befuhr ein 64-jähriger Mann mit seiner Mofa (Dreirad) den Strietweg und beabsichtigte die L 76 / Am Stickteich, zu queren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 67-jährigen Frau aus Quakenbrück, welche die L 76 in Richtung Vörden befuhr. Durch den Zusammenstoß wird der 64-Jährige schwer, und die 67-Jährige leicht verletzt. Beide werden in ein Krankenhaus transportiert.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 02. Mai 2024, in der Zeit von 05:30 Uhr bis 13:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 57-jährigen Mannes aus Wildeshausen. Dieser hatte den Pkw, einen VW Golf, an der Kolpingstraße abgestellt. Der Schaden wurde auf 7.000,00 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

