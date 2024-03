Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell/ Lkr. Konstanz) Vorsicht vor falschen Handwerkern! (05.03.2024)

Radolfzell (ots)

Am Dienstagvormittag ist es in der Rickelshausener Straße zu einem Trickdiebstahl durch zwei "falsche Handwerker" gekommen. Zwei unbekannte Männer boten gegenüber einem 87-Jährigen verschiedene Reparaturarbeiten an seinem Haus an. Um Arbeiten an einem Rollladen durchführen zu können, forderten die beiden Männer den Senior auf, seinen Wagen wegzufahren und ihnen Werkzeug zu bringen. Dem kam der 87-Jährige nach und vergaß hierbei seinen Wagen wieder abzuschließen. In einem unbeobachteten Moment stahl einer der angeblichen Handwerker den im Auto liegenden Geldbeutel mit mehreren hundert Euro Bargeld des Seniors. Unter dem Vorwand noch weiteres Material holen zu müssen, verschwanden die beiden Männer. Nachdem die beiden Personen weg waren, stellte der 87-Jährige das Fehlen seines Geldbeutels fest.

Zu den unbekannten Tätern liegt der Polizei folgende Beschreibung vor:

Einer der Männer soll zwischen 40 und 45 Jahre alt und etwa 160 Zentimeter groß sein. Er trug sogenannte "Gipserklamotten".

Der zweite Täter ist etwa 35-40 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß und hatte einen Drei-Tage-Bart. Er trug dunkle Kleidung.

Zeugen, denen die beiden unbekannten Trickdiebe am Dienstag in der Rickelshausener Straße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0, beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

Die Polizei warnt nochmals eindringlich davor, fremde Personen in die Wohnung zu lassen und rät zu besonderer Vorsicht bei Handwerkern, die unaufgefordert plötzlich vor der Tür stehen und Arbeiten anbieten. Schließen Sie die Tür und halten zunächst Rücksprache mit einer Person Ihres Vertrauens! Hinweise, um sich vor unseriösen Handwerken zu schützen, bekommt man bei den Präventionsstellen der örtlichen Polizei und im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell