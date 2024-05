Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Pedelec Diebstahl Am Mittwoch, 01. Mai 2024, in der Zeit von 07:20 Uhr bis 10:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein an der Finkenstraße abgestelltes Fahrrad. Hierbei handelt es sich um ein Pedelec, KTM Macina. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen. Vechta - Zeugenaufruf nach Diebstahl aus Bauwagen Im Zeitraum von Montag, den 29.04.24, gegen ...

mehr