POL-GM: Polizeikontrolle - Betäubungsmittel sichergestellt

Hückeswagen (ots) - Ein 74-jähriger Hückeswagener wollte am Samstag (2. März) um 13:15 Uhr, rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt in der Lindenbergstraße fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 78-jährigen Fußgängerin, die sich leichte Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Hückeswagenerin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: ...

