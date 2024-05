Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Einbruchdiebstahl

Im Zeitraum von Samstag, den 04.05.24, gegen 12:00 Uhr, bis Montag, den 06.05.24, gegen 05:50 Uhr, verschafften sich in der Straße "Beim Steinwitten" unbekannte Täter Zutritt zu einem Firmengebäude und entwendeten unter anderem einen PKW Mercedes, Typ Sprinter, mit Erstzulassung aus dem Jahr 2016. Ferner entwendeten die Täter einen weißen PKW Mitsubishi, Typ Pajero/ Montero, mit Erstzulassung aus dem Jahr 2018. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit verletzten Radfahrer

Am Montag, den 06.05.24, gegen 08:47 Uhr, kam es auf der Ellerbrocker Straße im Bereich eines Kreisverkehrs zu einem Zusammenstoß zwischen dem PKW eines 86-Jährigen aus dem Saterland und einem 19-jährigen Radfahrer aus Friesoythe. Der Radfahrer verletzte sich schwer und wurde mit Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad und am PKW entstanden Sachschaden.

Bösel - Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Am Montag, den 06.05.24, gegen 17:20 Uhr, kam es auf der Thüler Straße im Bereich einer Einmündung zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 92-jährigen Fahrzeugführer (PKW) aus Bösel und einem 31-jährigen Mann aus Bösel (ebenfalls PKW). Der 31-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. An beiden PKW entstand Sachschaden.

Barßel - Einbruch in Firmengebäude

Im Zeitraum von Freitag, den 03.05.24, gegen 16:30 Uhr, bis Samstag, den 04.05.24, gegen 07:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in der Königstraße unbefugt Zutritt zu einem Firmengebäude. Angaben zu möglichen Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter 04499 922200 entgegen.

