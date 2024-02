Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Diebstahl aus Ladenkasse/Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt (ots)

Am 22. Januar, gegen 12.30 Uhr, griff ein Unbekannter in einem Geschäft für Strumpfmoden in der Eberstädter Straße in die Ladenkasse und erbeutete hierbei mehrere hundert Euro. Wenige Tage später versuchte der Kriminelle auf die gleiche Art und Weise in zwei weiteren Geschäften, bei einem Schuh-und Schlüsseldienst in der City-Passage und einem Blumenladen in der Eberstädter Straße, an Geld zu kommen, scheiterte aber in beiden Fällen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen und möglichen weiteren Geschädigten, bei denen der Mann versucht hat, in die Kasse zu greifen. Hinweise werden erbeten an das 3. Polizeirevier in Darmstadt (Kommissariat 42) unter der Rufnummer 06151/969-41331.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell