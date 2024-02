Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach/Aschbach: Kinderfahrrad gestohlen/Polizei sucht Zeugen

Wald-Michelbach (ots)

Nach dem Diebstahl eines Kinderfahrrads am 29. Januar am Sportplatz in Aschbach sucht die Polizei nun nach Zeugen. Das Fahrrad mit Elektromotor im Wert von 900 Euro war in der Zeit zwischen etwa 13.00 und 15.15 Uhr an einem Zaun des Sportplatzes abgestellt.

Ein Tatverdacht richtet sich gegen einen etwa Mitte 30 Jahre alten Mann, der in Begleitung zweier Kinder von einem Zeugen mit dem offenbar zuvor entwendeten Rad gegen 16.20 Uhr in der Straße "Am Heckel" gesehen wurde. Der unbekannte Mann habe laut Zeugen einen dunklen Teint. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief damals ergebnislos.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Wald-Michelbach (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06207/9405-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell