Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Einbruch in Wohnhaus/Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Viernheim (ots)

Kriminelle hatten es am Donnerstag (08.02.) auf ein Wohnhaus in der Einhardstraße abgesehen. Gegen 19.30 Uhr drangen die unbekannten Täter über ein Fenster in die Räumlichkeiten ein. Sie wurden hierbei von einem Zeugen ertappt und flüchteten sofort vom Tatort. Ob und was gestohlen wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Bei den Flüchtigen soll es sich um zwei Männer und eine Frau gehandelt haben. Die Männer sind beide etwa 25 Jahre alt, hatten dunkle Haare und trugen Jeans. Einer war mit einem bunten Joggingoberteil bekleidet. Das Trio stieg anschließend in ein Auto und flüchtete in Richtung Hüttenfeld. Eine Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Das Fachkommissariat 21/22 der Kriminalpolizei Heppenheim ermittelt in diesem Fall wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06252/7060 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell