POL-DA: Darmstadt: Werkzeug aus Transporter gestohlen/Rund 6000 Euro Schaden

Riedstadt (ots) - Die Büroräume eines Agrarmarktes in der Oppenheimer Straße gerieten in der Nacht zum Donnerstag (08.02.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich über ein Fenster zunächst gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten in einem Büro anschließend einen kleinen Schrank samt darin befindlicher Geldkassette. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim ...

